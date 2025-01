Ilrestodelcarlino.it - "Ormai da qui se ne vanno tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono qui da quando avevo 14 anni e una volta tra via Cantoni e via Palazzola potevi contare 34 attività. C’era anche chi tagliava le pietre.se ne. Da un po’ di tempo abbiamo deciso di fare orario continuato fino alle 17, anche perchè alcune clienti mi dicevano che non si sentivano molto a loro agio a passare da queste parti la sera. Abbiamo deciso di chiudere anche il sabato pomeriggio perché in giro non c’è nessuno, mentre una volta uscivanoin quel momento". Sono le considerazioni di Aristeo ("il nome l’ho preso dal nonno") Sali, titolare del negozio di biancheria Verdiana. Testi di Matteo Bondi