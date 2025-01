Fanpage.it - Onana fa un’altra papera con lo United, l’errore è imbarazzante: i compagni non riescono a trattenersi

In Manchester-Brighton, Andréne ha combinata un'altra delle sue: ladell'ex Inter, che regala il gol del definitivo 1-3, è clamorosa. E idi squadra questa volta non sono riusciti a nascondere la propria disperazione ed incredulità per il disastro appena fatto dal portiere camerunense.