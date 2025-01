Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano ko a Venezia: la stanchezza si fa sentire

, 19 gennaio 2025 - Con poche energie, di fronte ad una squadra forte, ma che deve risalire la classifica, inciampa l’che perde 85-72 sul campo della Reyer. I biancorossi perdono tutto lo smalto in attacco delle ultime settimane vissute più volte oltre quota 100 punti, più volte si schiantano contro il tabellone senza trovare soluzioni di fronte ad unadavvero solida in retroguardia. Nella ripresapaga anche la necessità di non rischiare Mirotic e Bolmaro che si fermano per un indolenzimento muscolare e riducono ancor più all’osso le rotazioni della squadra, soprattutto dal punto di vista offensivo. Così è Armoni Brooks a chiudere come miglior realizzatore a quota 15 punti, mentre Gillespie dà sostanza sotto le plance con 11 punti e 7 rimbalzi, al di là di un sanguinoso 1/7 ai liberi.