Oh sveglia! C’è posta per te Claudio fa infuriare Maria | mai vista così Lo studio trema

“Oh,”. Con questa battuta diretta e pungente,De Filippi ha esordito nel suo intervento più energico della seconda puntata di C’èper Te, andata in onda sabato 18 gennaio su Canale 5. La conduttrice, nota per la sua capacità di mediazione, questa volta non ha nascosto la sua furia nei confronti di, un uomo che da ben sette anni ha interrotto ogni rapporto con la madre Lucia. Il motivo? Un litigio con sua moglie Samanta, che ha segnato l’inizio di un lungo distacco.La storia si è aperta con Lucia che, visibilmente emozionata, ha raccontato di aver scritto alla trasmissione per cercare di riavvicinarsi al figlio., trasferitosi a Roma dalla Sicilia a soli 18 anni, aveva progressivamente allentato i rapporti con lei, fino a troncarli del tutto dopo una lite tra Lucia e Samanta.