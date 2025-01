Napolitoday.it - Nota i poliziotti, si nasconde nella tabaccheria e getta la droga

Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio un 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine.Il ragazzo stava chiacchierando con un altro giovane in via Aviere Mario Pirozzi. Quando hato la pattuglia si è.