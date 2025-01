Norris, incidente per la sua Ferrari a Monaco – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Disavventura per ladi Lando. Il pilota della McLaren è infatti il proprietario della supercar F40 che nelle scorse ore è stata prima ripresa mentre sfrecciava per le strade del Principato die che poi si è schiantata contro un muro, finendo in testa coda e danneggiando la parte posteriore .