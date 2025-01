Ilrestodelcarlino.it - "Non trovo giusto bere in strada"

"Ho aperto da meno di un anno la mia attività - spiega Masud Ali, originario del Bangladesh e in Italia da quando aveva 12 anni, titolare di un money transfer ad angolo tra via Bonoli e via Cantoni -. Ho sempre fatto il metalmeccanico, volevo fare qualcosa di mio. Amo Forlì. Anche se negli anni mi avevano offerto vari contratti in Spagna e Inghilterra, ho sempre rifiutato per stare qui. Abito proprio qui sopra e ci tengo che sia sempre in ordine. Per questo ogni tantoda dire con i ragazzi che si fermano anei negozi e poi stazionano in gruppo qui. Non hanno molte alternative, ma così sembra tutto un grande bar".