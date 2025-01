Lapresse.it - Nigeria, esplode autocisterna piena di benzina: 70 morti

Leggi su Lapresse.it

Sono almeno 70 le persone rimaste uccise nell’esplosione di un’dinel centro-nord della. Lo riferisce il servizio d’emergenza del Paese. L’esplosione è avvenuta nelle prime ore di sabato vicino all’area di Suleja, nello Stato del Niger, dopo che alcune persone hanno tentato di trasferire lada una cisterna a un altro camion utilizzando un generatore. Hussaini Isah della National Emergency Management Agency ha riferito ad Associated Press che il trasferimento del carburante ha innescato l’esplosione, causando la morte di coloro che stavano trasferendo lae dei passanti. In assenza di un sistema ferroviario efficiente per il trasporto di merci, gli incidenti mortali di camion sono comuni lungo la maggior parte delle strade principali della, il Paese più popoloso dell’Africa.