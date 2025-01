Napoli accordo raggiunto con Garnacho | Osimhen potrebbe sbloccare la trattativa?

Leggi su Dailynews24.it

Inizia, per la SSC, la settimana più importante del mercato di gennaio. Il club partenopeo è chiamato a sostituire Kvara ed avrebbe individuato inil calciatore per prendere il posto dell’attaccante georgiano. Unacomplicata con il club inglese che richiede 70-75 milioni di euro per cedere il suo talento. Unache .L'articoloconla