Muore al Pineta Grande Hospital, la famiglia dona gli organi

Tempo di lettura: < 1 minutoLa morte di una paziente di 62 anni, ricoverata presso ildi Castel Volturno, in provincia di Caserta, e deceduta in seguito a una emorragia cerebrale massiva, diventa un modo per aiutare gli altri: i familiari della donna hanno acconsentito allazione deglie i componenti della Commissione dell’Asl di Caserta con gli specialisti di Anestesia e Rianimazione delhanno provveduto all’espianto. Fegato, cornee e reni saranno destinati ad altri utenti della Regione Campania, oggi in attesa di trapianto. In provincia di Caserta, lazione degliè al centro di un’importante azione di cooperazione tra un ente pubblico e una struttura sanitaria accreditata e a ribadire l’importanza della sinergia tra pubblico e privato sono il direttore dell’Asl di Caserta Amedeo Blasotti e il presidente del polo ospedalieroVincenzo Schiavone.