"Movimento e cittadinanza"

"Gavasseto - afferma Anna Bonacini - ancora oggi ci parla del suo passato contadino. Vi sono diverse risorgive naturali, la più importante é il fontanile Ariolo mentre le cicogne che da oltre trent’anni nidificano qui, sono diventate il simbolo del paese. I centri della vita sociale sono le scuole dell’infanzia e primaria, la parrocchia, il caseificio, i negozi. È presente il gruppo del controllo di comunità ed i cittadini hanno a cura il territorio. I progetti in essere riguardano la tutela del territorio, con l’inserimento di Gavasseto all’interno del ‘Parco del Rodano’, la creazione di comunicazione per traffico leggero e la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il centro di Gavasseto alla via Emilia"