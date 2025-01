Agi.it - Mondiali, Olimpiadi e golf: per Trump un mandato 'sportivo'

AGI - Non è un caso se, tre giorni prima del suo insediamento alla Casa Bianca, Donaldha ricevuto la visita a Mar-a-Lago del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Lo sport, infatti, irromperà più volte nel secondodel tycoon: sarà lui il presidente di casa alla finale deidi calcio 2026, organizzati da Usa, Canada e Messico, e sarà sua la voce che dichiarerà aperti i Giochi di Los Angeles nel luglio 2028. Senza contare che, da grande appassionato dicon buone relazioni con Riad, si spera che Tump possa favorire l'attesissimo accordo finale per la fusione tra la LIVpromossa dai sauditi e il PGA Tour (e di conseguenza il DP World Tour), una questione dalle forti implicazioni geopolitiche. Paradossalmente i due appuntamenti più attesili affronterà 'in trasferta': la finale deidi calcio, il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, è in programma in quel New Jersey in cui Kamala Harris ha preso quasi mezzo milione di voti più di lui.