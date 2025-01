Ilgiorno.it - Molesta la collega di lavoro, ammonito

Colleghi die niente più. Secondo lei, almeno. Lui, invece, un uomo di 59 anni residente in provincia di Sondrio, non solo la tempestava di telefonate e messaggi, anche in piena notte, ma è arrivato pure a pedinarla sin sotto casa e in più occasioni, quando ai due è capitato di lavorare insieme, l’ha avvicinata fisicamente e pureta. Davvero troppo, tanto che la Polizia di Stato di Sondrio ha adottato nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione dell’Ammonimento. Medesimo provvedimento ha raggiunto un 64enne, per altro con al proprio attivo precedenti per reati specifici contro la persona e già destinatario di un Avviso orale del questore Sabato Riccio. In questo caso l’si è reso responsabile di numerose condotte moleste nei confronti dei vicini di casa, una famiglia di origini extracomunitarie, da lui insultati e minacciati in più occasioni.