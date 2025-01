Sport.quotidiano.net - Modena Poco gioco, tanti fischi: ennesimo pari

Leggi su Sport.quotidiano.net

Partiamo dalla fine. Dai, piuttosto assordanti al tripliceo di una partita il cui finale lascia spazio a numerosi termini che aiutano a descriverla. Sconfortante è forse quello che maggiormente si avvicina a ciò che vogliamo raccontare, la sensazione dello sconforto è il sentimento più vivo nei presenti allo stadio e non solo. Il Frosinone non ha demeritato il pareggio, anzi. E non lo ha demeritato perché ha capito la partita che stava giocando e ne ha compreso i momenti. Ha provato a giocarsela intà numerica, ha incassato una volta in dieci e da lì ha intuito di dover anzitutto non prendere il secondo gol, attendendo la fase giusta per tentare la rivolta. Al contrario, ilnon si è reso conto di avere tra le mani un’occasione ghiotta, ghiottissima. La rete di Palumbo è apparsa come una gran bella liberazione, come un viatico ideale per incanalare un match d’improvviso messo sui binari giusti dall’espulsione di A.