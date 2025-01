Modenatoday.it - Modena, Mandelli: "Abbiamo allentato un po' l'attenzione, è mancata la giocata vincente"

Leggi su Modenatoday.it

Ieri ilha pareggiato 1 a 1 contro il Frosinone, un risultato per certi versi deludente dato che la partita si era messa in discesa per i canarini, in vantaggio nel punteggio e neglio uomini in campo. Dopo il pari in apertura di ripresa dei ciociari i ragazzi dinon sono riusciti.