Tpi.it - Mina Settembre 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Leggi su Tpi.it

3: leQuesta sera, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi3, la terza stagionefortunata serie tv con protagonista Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco. Anche la terza stagione è stata girata a Napoli, in particolare sul lungomare e nel centro storicocittà. Le riprese sono state effettuate tra l’inverno e la primavera del 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, dal titolo “Figli”,e Domenico si preparano a incontrare l’assistente sociale incaricato dell’adozione di Viola. L’uomo è un perfezionista e non fa sconti a Domenico che, dopo mesi di assenza seppur per buone ragioni, deve impegnarsi di più per costruire un vero rapporto con Viola.