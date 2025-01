Ilgiorno.it - Milano, ragazzo di 18 anni aggredito dal branco nella “casbah” di San Siro: ferito al volto e al collo con cocci di bottiglia

– Lo hanno circondato e picchiato, usando deidiper ferirlo ale alla testa. La vittima è undi 18di nazionalità egiziana, che domenica pomeriggio è statoda un gruppo di persone descritte come nordafricanecosiddetta “” di San, la zona più multietnica del quartiere di. L’assalto è avvenuto intorno alle 15.30 in piazza Selinunte. Non è chiaro, al momento, perché ilsi sia accanito contro il giovane, ma per fortuna le ferite inferte ate non hanno reciso arterie vitali. Il diciottenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo: non sarebbe in gravi condizioni. Ilavrebbe ridi essere stato attaccato all’improvviso e senza un apparente motivo. La polizia di Stato sta indagando per identificare gli aggressori.