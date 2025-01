Calcionews24.com - Mercato Lazio, dalla Francia sono sicuri: anche i biancocelesti su Gomis! C’è concorrenza, i dettagli

Leggi su Calcionews24.com

non hanno dubbi:su! C’è, le ultime Secondo quanto raccontato da L’Equipe, il calciosi sarebbe messo con grande attenzione sulle tracce di Tidiam, attaccante classe 2006 in forza ai francesi dello Stade Malherbe de Caen. Il giocatore, in questa stagione in Ligue 2, ha messo nel sacco .