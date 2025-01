Europa.today.it - Meloni alla corte di Trump e i grandi del mondo a Davos

Leggi su Europa.today.it

Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected] ). In cima all'agendaInizia la nuova era- Gli occhi del.