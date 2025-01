Vanityfair.it - Melania Trump se l'è legata al dito, o saprà perdonare la moda americana?

Se nel 2017 molti stilisti presero posizione dichiarando di non tenerci a vestire la moglie di un personaggio così controverso come Donald, ora pare ci sia la fila fuori della porta per offrirle un abito da indossare nel giorno dell'insediamento. La First Lady (bis) sarà in grado di lasciarsi il passato alle spalle?