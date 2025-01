Lapresse.it - Medioriente, Papa: “Grazie a mediatori per cessate il fuoco, sia subito rispettato”

“Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi è stato annunciato che oggi entrerà in vigore ilila Gaza. Esprimo gratitudine a tutti i. E’ un bel lavoro questo di mediare perché si faccia la pace.ai. E anche ringrazio tutte le parti coinvolte in questo importante risultato”. Lo ha dettoFrancesco al termine della recita dell’Angelus. “Auspico, come è stato concordato, vengadalle parti e che tutti gli ostaggi possano tornare finalmente a casa per riabbracciare i loro cari. Prego tanto per loro e per loro famiglie”, ha aggiunto il. “Auspico che le autorità politiche di entrambi con l’aiuto della comunità internazionale possano raggiungere la giusta soluzione per i due Stati. Tutti possano dire sì al dialogo, sì alla riconciliazione, sì alla pace.