Quotidiano.net - Manovre al Centro, a Milano l’esordio di Ruffini. “Il modello è la maggioranza Ursula”

Leggi su Quotidiano.net

, 19 gennaio 2025 – Nessun nuovo partito all’orizzonte, nessuna nuova corrente. Il progetto sollecitato ieri da Ernesto Mariae dai cattolici del Pd è la riproposizione, a livello nazionale, di quella “” sperimentata prima di tutto in Commissione Europea. Questa la via per centrare l’obiettivo di riportare ilsinistra al governo e riunire i cattolici nelsinistra. Sembra evidente che serva un federatore per costruire le alleanze. Eppure due dei tre principali indiziati – lo stessoe il sindaco di, Giuseppe Sala – smentiscono. Il terzo, Paolo Gentiloni, è ad Orvieto per il tradizionale appuntamento di Libertà Eguale. Altrettanto evidente che nel posizionamento dei cattodem ci sia un messaggio alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ci sia la voglia dei cattolici di sinistra di uscire dall’angolo.