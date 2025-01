Inter-news.it - Maleh: «Dobbiamo continuare. Possiamo fargli male in un modo!»

Leggi su Inter-news.it

ha commentato su Dazn in questoil primo tempo appena concluso della partita tra Inter e Empoli. Deludente 0-0 fino ad ora a San Siro. PAREGGIO –ha detto poco prima dell’inizio del secondo tempo: «Sarà importanteanche in contropiede ma sappiamo che non sarà affatto facile».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «in un!»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati