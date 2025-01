Oasport.it - LIVE Sonego-Tien, Australian Open 2025 in DIRETTA: un sogno chiamato ‘quarti di finale’

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di ottavi di finale deglitra Lorenzoe l’americano Learner. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà ai quarti di finale uno tra il francese Gael Monfils e l’americano Ben Shelton., trentenne torinese, si presenta allo storico appuntamento voglioso di rilanciarsi dopo un 2024 altalenante in cui in ogni caso ha trovato la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il piemontese ha già fatto capire di essere tornato ad altissimilli superando in serie lo svizzero Wawrinka, l’astro nascente brasiliano Fonseca e l’ungherese Marozsan. Per Lorenzo una nuova sfida contro uno dei talenti emergenti del tennis internazionale.