Inter-news.it - LIVE Inter-Empoli 0-0: palo di Lautaro Martinez, sfortuna!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP24?DI! Asllani verticalizza per, che sguscia via tra due difensori e poi gira col destro e prende il.20? Ancorache muove la palla con pazienza e anche in ampiezza, ma l’è sempre compatta e unita.13? PRIMA GRANDE OCCASIONE! Piazzato di Dimarco e deviazione in rovesciata sotto porta dima è super la reazione di Vasquez.10?ce la fa! Il capitano di nuovo in campo per riprendere la sua partita.