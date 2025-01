Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Wierer deve dare un segnale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi, tappa della Coppa del Mondo di2024/. Le due settimane in Germania terminano con la partenza in linea donne. Tra le 30 atlete al via ci sarà solamente un’italiana, Dorothea, entrata grazie al piazzamento nella classifica generale.L’azzurraundopo le gare opache di inizio anno solare. Dopo un ottimo dicembreha rallentato il ritmo nelle prime tappe di Gennaio chiudendo fuori dalle 15 le due gare di Oberhof ed addirittura fuori dalla zona punti la 15 km di giovedì. La fuoriclasse azzurra proverà a ripartire dalla staffetta di ieri in cui ha trovato il doppio zero ed il terzo tempo della frazione.