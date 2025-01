Anteprima24.it - Lite tra adolescenti per una ragazza: accoltellato 16enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, unè statoall’addome in via Roma. Il giovane si è recato autonomamente presso l’ospedale di Frattamaggiore dove gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni.In mattinata, un altrosi è presentato presso la caserma di Caivano, attribuendosi il ferimento del coetaneo. Secondo quanto finora emerso, la discussione sarebbe nata per unacontesa. Il giovane è stato denunciato per lesioni aggravate.L'articolotraper unaproviene da Anteprima24.it.