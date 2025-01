Lite per ragazza 16enne accoltellato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.43 Un ragazzo di 16 anni è statoall'addome a Frattamaggiore, grosso centro alle porte di Napoli. E' stato medicato in ospedale e dimesso con lesioni guaribili in 7 giorni. Un coetaneo si è poi presentato alla caserma dei Carabinieri di Caivano, raccontando di essere l'autore del ferimento. E' stato denunciato per lesioni aggravate. La discussione tra i due sarebbe nata per unache piaceva a entrambi.