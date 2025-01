Feedpress.me - L'Italia vola sugli sci: Federica Brignone al comando del supergigante di Cortina

Dopo il successo di Sofia Goggia nella discesa di ieri, l’conha vinto anche il superG di cdm did’Ampezzo. Alle sue spalle la grande rivale elvetica Lara Gut-Behrami e l’altra svizzera Corinne Suter. Perè la quarta vittoria stagionale e la n.31 in carriera - sempre più' da sola come azzurra più vincente di sempre con davanti in assoluto solo Alberto.