Brescia, 19 gennaio 2025 – Si può, nel 2025 in Italia, essere fantasmi per lae la sanità pubblica? Non aver mai frequentato un’aula scolastica, un? È successo a una ragazza di origine cinese, che oggi ha 18 anni e che per i suoi primi 17 anni ha vissuto in Italia come un. Ne dà notizia il quotidiano locale Bresciaoggi. Nella primavera scorsa la polizia locale di un paeseBassa bresciana aveva identificato con la madre all'interno di un laboratorio tessile clandestino. Non era che l’ultima tappa, per le due, di un peregrinare di laboratorio tessile cinese in laboratorio tessile cinese, tutti non autorizzati. La ragazza seguiva la madre, dopo che si era separata dal marito che era andato via con l’altro figlio, nel girovagare per lavoro e non era mai stata ao aveva mai visto un medico.