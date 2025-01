Ilrestodelcarlino.it - Lega alla sedia l’ex fidanzata, l’aggredisce e la minaccia con un coltello. Lei scappa e lo fa arrestare

Padova, 19 gennaio 2025 - Rinchiudein una stanza di un agriturismo,ta mani e piedi a una. Poi la aggredisce e ladi morte con unda cucina. Ma lei riesce a fuggire da una finestra e lo fa. È l’inquietante vicenda accaduta stanotte a San Giorgio in Bosco, nel Padovano. Per l’uomo, un 39enne, sono scattate le manette: è accusato di atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate. Cosa è successo I fatti si sono verificati nel corso della notte nel piccolo paese di San Giorgio in Bosco, a 25 km dal capoluogo patavino. La ragazza ha chiamato il 112 raccontando di essere riuscita a liberarsi e are attraverso una finestra del miniappartamento di un agriturismo, dove il suo fidanzato l'aveva chiusa dentro, dopo averlata mani e piedi a una, al culmine di una discussione per la fine della loro relazione durante la quale l'uomo l'aveva anche aggredita fisicamente eta di morte con unda cucina.