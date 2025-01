Ilrestodelcarlino.it - Le Tigri di Vallefoglia tornano tra le mure amiche. L’avversario è Bergamo, la sorpresa di stagione

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Saviotorna a giocare al PalaMegabox di Pesaro oggi alle 18 contro il Volley, la più grandedella, quinta in classifica alle spalle delle quattro grandi con 33 punti. La squadra lombarda, guidata da Carlo Parisi, ha battuto nella gara di andata lein quattro set al termine di un incontro molto combattuto. La Megabox è ottava con 23 punti, due in più della Wash4Green Pinerolo, che giocherà in casa contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Queste le parole della palleggiatrice biancoverde Rada Perovic: "Con Conegliano abbiamo giocato un’ottima partita sotto ogni aspetto, combattendo sino alla fine contro la squadra più forte del mondo, e credo che questo ci aiuterà anche per il prossimo impegno.