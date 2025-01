Novaratoday.it - Lavori sulla Statale del Lago Maggiore: senso unico alternato per 6 mesi a Verbania

Leggi su Novaratoday.it

Seidicon rallentamenti alla circolazionedel.A partire da domani, lunedì 20 gennaio, in via Troubetzkoy, in località Tre Ponti, scatterà ilper permettere idi messa in sicurezza con posa parasassi.Il