Modenatoday.it - Lavori alla rotatoria di Modena Sud, senso unico notturno sulla Vignolese

Leggi su Modenatoday.it

Proseguono ia cura di Autostrade per l'Italia per la realizzazione dellapresso il casello autostradaleSud, che rappresenterà il punto conclusivo della cosiddetta Complanarina di.Come già accaduto in passato, anche la prossima settimana saranno necessari.