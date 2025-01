Napolitoday.it - L'Asl di Napoli: "Se avete mangiato in questo ristorante e state male chiamateci"

Sospetta intossicazione alimentare da Anisakis in un notodi pesce di Soccavo, il Golden Fish, per un uomo, dopo aver ingerito del salmone crudo. Nel locale sono giunti i Nas e ispettore Asl per analizzare il cibo.L'Asl1 in una nota ha spiegato l'accaduto mettendo in.