La strage di disabili malati e oppositori

Con la mostra, inaugurata ieri per ricordare beato Teresio Olivelli, si sono aperte le iniziative in vista della Giornata della memoria, organizzate da Anpi, Comune e associazioni. Giovedì Il Pertini ospita "Attraverso i miei occhi", un percorso visivo ed emozionale verso Auschwitz e Birkenau. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio ed è prevista una visita guidata mercoledì 29 gennaio alle 17. In auditorium, invece, alle 21 si terrà un incontro dal titolo "Shoah. Dov’era Dio". Venerdì alle 20.45 al salone di via Primo maggio 5 sarà rappresentato lo spettacolo "Eichmann. Dove inizia la notte" di Oneiros teatro, in cui si immagina un confronto-scontro tra Hannah Arendt e Adolf Eichmann. Sabato alle 14.30 in via De Ponti 22 avverrà lo svelamento di una targa per Attilio Barichella. Domenica sono in programma tre appuntamenti.