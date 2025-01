Unlimitednews.it - La Norvegia domina lo Slalom di Wengen, trionfa McGrath ==

(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Tripletta norvegese allodi, valevole per la coppa del mondo maschile di Sci Alpino. A vincere è Atle Liecon il tempo di 1’45?94. Con lui sul podio i connazionali Timon Haugan, a 18 centesimi e Henrik Kristoffersen, staccato di 29 centesimi.Dominio assoluto per gli scandinavi, dunque, con l’elvetico Tanguy Nef ottimo quarto dopo essersi inserito ai vertici della classifica nella prima manche con il pettorale 20; il terzetto elvetico a ridosso del podio è compleatato da Loic Meillard e Daniel Yule, quinto e sesto.Ventisettesimo posto per Tobias Kastlunger, unico azzurro ad accedere alla seconda manche. L’altoatesino nella seconda frazione prova a recupeare, incappa in un errore ai piedi del muro ma guadagna tre posizioni e chiude a 2?28 da