Fanpage.it - La Lazio torna a vincere e a convincere: 3-0 sul campo del Verona e controsorpasso alla Juve

Leggi su Fanpage.it

Laal successo in campionato battendo 0-3 ilal Bentegodi: decisive le reti di Gigot, Dia e Zaccagni per riprendersi il 4° posto in classifica effettuando l'immediatontus.