La Lazio torna a vincere, 3-0 al Verona e resta quarta

AGI - Laespugna il Bentegodi travolgendo 3-0 ilnel match valevole per la ventunesima giornata della Serie A: a segno Samuel Gigot, Boulaye Dia e Mattia Zaccagni. I biancocelesti ritrovano quindi i tre punti e si confermano al quarto posto della classifica; i veneti sono fermi in terzultima posizione. La formazione capitolina parte subito con il piede sull'acceleratore e dopo appena due minuti passa in vantaggio grazie alla rete di Samuel Gigot che, sul corner calciato da Zaccagni, anticipa Coppola e di testa batte Montipo'. I padroni di casa provano immediatamente a reagire con una conclusione di Tengstedt, che colpisce in pieno Provedel. La, nonostante il gol di vantaggio, continua a spingere e al 18' prova a rendersi pericolosa con un tiro dal limite dell'area di Castellanos, che si spegne sul fondo.