Laverita.info - La genialata del sostenibile svuota le Borse

Leggi su Laverita.info

Da gennaio è entrata in vigore la nuova direttiva Ue sui criteri Esg che impone alle società quotate di rispondere a ben 1.178 quesiti. La previsione di maggiori costi fra le cause dell’esodo da Piazza Affari nel 2024. Dall’Europa in fuga 300 miliardi.