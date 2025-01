Palermotoday.it - La buca riparata che rispunta dopo ogni pioggia

Leggi su Palermotoday.it

le piogge in via Galileo Galilei, all'altezza dei civici 163-165 si è creata una grossa. Comevolta era stata, malasalta sempre di nuovo tutto. Laha già provocato la caduta di una persona in scooter e la rottura del copertone di una macchina.