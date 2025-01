Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Monopoli LIVE 0-0: palleggio dei bianconeri, primi due cambi per Brambilla

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – È unaGen reduce da 7 risultati utili di fila quella che si presenta alla sfida contro il, prima forza del Girone C di Serie C (insieme al Benevento).CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAGen0-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio, comincia la sfida5?minuti di studio, ritmi bassi in questo inizio9? Palleggia la Juve nella metà campo del, che chiude però bene ogni spazio10? Semedo in area, l’attaccante murato da Battocchio mentre sta andando al tiro13? Cudrig in mezzo a cercare Comenencia sul lato opposto, l’olandese chiuso in angolo18? Prime iniziative del, la squadra di Colombo inizia a farsi vedere nella metà campo della Juve21? Cross pericoloso di Cudrig sul secondo palo, allontana ancora la difesa del25? Contatto nell’area bianconera tra Bulevardi e Gil Puche, per l’arbitro tutto regolare.