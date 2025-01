Ilrestodelcarlino.it - Jesina, vittoria in casa del Vismara e secondo posto conquistato

Missione compiuta per lache espugna, di misura, il campo del. I leoncelli agguantano ilriprendendo proprio il, ma non riescono a diminuire lo svantaggio dalla vetta. Perché continua a vincere la capolista Fermignanese. Sono sempre sei le lunghezze di ritardo. E nel prossimo turno i biancorossi sono attesi dal derbylingo contro la Biagio Nazzaro che oggi ospiterà il Marina in una partita con in palio punti playoff. Quella di Chiaravalle è l’unica partita in programma oggi che completerà la terza giornata nel girone A di Promozione. Promozione (girone A), 18esima giornata. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Marina (ore 15). Ieri: Barbara Monserra-Gabicce Gradara 0-1, S. Orso-Fermignanese 0-1, Vigor Castelfidardo-Lunano 2-2,0-1, Villa San Martino-Pergolese 1-3, Appignanese-Tavullia Valfoglia 0-0, Sassoferrato Genga-Moie Vallesina 0-2.