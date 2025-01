Sbircialanotizia.it - Israele, slitta avvio tregua a Gaza: Hamas ritarda elenco ostaggi da liberare

Leggi su Sbircialanotizia.it

Netanyahu: "non inizia senza consegna nomidaoggi".: "Problemi tecnici"la. Alle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia), l'ora fissata per l'entrata in vigore della prima fase dell'accordo,non aveva ancora inviato l'dei treche dovrebbero essere liberati oggi, come chiesto da Benjamin .L'articolodaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.