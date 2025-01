Israele slitta avvio tregua a Gaza | Hamas ritarda elenco ostaggi da liberare

Leggi su .com

(Adnkronos) –la. Alle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia), l'ora fissata per l'entrata in vigore della prima fase dell'accordo,non aveva ancora inviato l'dei treche dovrebbero essere liberati oggi, come chiesto da Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha condizionato l'attuazione dell'accordo, quindi della, alla .L'articolodaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.