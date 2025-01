Israele-Hamas da oggi la tregua | in giornata il primo scambio di ostaggi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Scatta nella mattinata di, 19 gennaio, latranella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco temporaneo entrerà in vigore alle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia). Seguirà in, secondo quanto previsto dall'intesa siglata venerdì 17, iltrae prigionieri palestinesi. L'incognita sui .