Israele conferma | Hamas rilascia ostaggi

15.16 Iniziata da parte dila consegna delle tre donne israeliane ino, a poche ore dall'entrata in vigore della tregua. Doron Steinbracher, Romi Gonen ed Emily Demari erano state rapite nell'attacco didel 7 ottobre 2023. Sono state consegnate alla Croce Rossa che, dopo 471 giorni di prigionia, verificherà le loro condizioni. Poi andranno in tre strutture militari attrezzate e infine in ospedale.