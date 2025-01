Iltempo.it - "Interrogata incappucciata con la faccia al muro". Il dramma della Sala

«Venivocon laal», «mi interrogava sempre la stessa persona in perfetto inglese e mi chiese come preferissi la pizza dal che ho capito che conosceva molto bene l'Italia». Lo ha detto Ceciliaintervistata a 'Che tempo che fà. «Chiedevo qualcosa da leggere, ho chiesto il Corano in inglese ma mi è stato negato, così passavo il tempo a contarmi le dita e a leggere gli ingredienti sulle buste», ha raccontato la giornalista. «Quando si aprivano le porte sentivo una ragazza di una cella vicina che prendeva la rincorsa per sbattere la testa il più forte possibile contro la porta. I rumori che arrivavano dal corridoio erano strazianti, erano tentativi di farsi del male di detenute in isolamento». «Nell'isolamento viene costruita una condizione psicologica per farti crollare - ha aggiunto la giornalista - gli interrogatori avvenivano ogni giorno, per 15 giorni, sempre