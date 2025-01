Europa.today.it - Inter-Empoli 3-1, gol e highlights: una buona prova degli azzurri non basta per fare l'impresa a San Siro

Leggi su Europa.today.it

Non è tutto da buttare a Sanper l'. Nonostante la sconfitta per 3-1 contro l', glitornano a casa con quella solidità e quella convinzione di squadra che era venuta a mancare nella brutta sconfitta contro il Lecce. Ala partita, come da previsioni, è l', che.