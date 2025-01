Calcionews24.com - Infortunio Marchwi?ski, brutto infortunio per il centrocampista del Lecce! Il comunicato

Leggi su Calcionews24.com

Marchwi?ski,stop per il! Ilufficiale del club giallorosso Arrivano brutte notizie per i tifosi del, infatti, il tecnico Giampaolo perde un calciatore importante e per molto tempo. Ecco le ultime e ilufficiale del club di Serie A:– L’U.S.comunica che il calciatore Filip Marchwi?ski, a .